Паяльные пистолеты
Найдено: 6 товаров
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- 2 668 ₽Мощность паяльного пистолета, Вт: 150Тип жала: конусВремя нагрева до рабочей температуры: 0.13Световая индикация: ДаМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 100Тип жала: дугаВремя нагрева до рабочей температуры: 0.1Световая индикация: ДаМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличииМощность паяльного пистолета, Вт: 210Тип жала: дугаВремя нагрева до рабочей температуры: 0.08Световая индикация: НетМатериал рукоятки пистолета: пластик
- Нет в наличии
- Нет в наличииСветовая индикация: Нет
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить паяльные пистолеты в городе Ярославль по цене от 558 до 2668 рублей. В наличии более 6 наименований. Паяльные пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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