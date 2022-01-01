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Электрические паяльники

Паяльные пистолеты

Найдено: 6 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить паяльные пистолеты в городе Ярославль по цене от 558 до 2668 рублей. В наличии более 6 наименований. Паяльные пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
2 400 ₽
Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
10 010 ₽
Набор инструментов Арсенал AUTO 1920810, 42 предмета
Припой для пайки ПОС-61, 2 мм, 100 гр, с канифолью
950 ₽
Припой для пайки ПОС-61, 2 мм, 100 гр, с канифолью
Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
950 ₽
Сварочный припой ПОС-61 д.3мм.кат.100гр.с канифолью
Набор инструментов Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
13 770 ₽
Набор инструментов Jonnesway S04H52477S, 77 предметов
Газовый паяльник Dremel F.013.200.0JA, напряжение 220 В
2 605 ₽
Газовый паяльник Dremel F.013.200.0JA, напряжение 220 В
Паяльный пистолет PRORAB 6600, мощность 100 Вт
801 ₽
Паяльный пистолет PRORAB 6600, мощность 100 Вт
Ручной паяльник STURM SI 2320 C, мощность 200 Вт
1 700 ₽
Ручной паяльник STURM SI 2320 C, мощность 200 Вт
Станция цифровая паяльная с ЖК дисплеем, керамический нагреватель Зубр ПРОФИ 55335 150-450C, 48Вт
4 692 ₽
Станция цифровая паяльная с ЖК дисплеем, керамический нагреватель Зубр ПРОФИ 55335 150-450C, 48Вт