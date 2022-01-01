В этом разделе Интернет-магазина “Бигам” вы можете приобрести пистолетный паяльник – компактный инструмент для пайки изделий из стали, меди, алюминия и других материалов. Паяльник обладает высокой мощностью (от 100 до 210 Вт) и оснащен небольшим жалом. Он удобен тем, что быстро нагревается до нужной температуры.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить паяльные пистолеты в городе Ярославль по цене от 558 до 2668 рублей. В наличии более 6 наименований. Паяльные пистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.