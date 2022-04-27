Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.
Арт. 720110
Характеристики
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Производитель
|Аларм
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Страна производства
|Китай
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Вид припоя
|твердый (тугоплавкий)
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Сечение / диаметр, мм
|2.8
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Содержание олова, %
|4.5
- Припой П-14 состоит из трех основных компонентов: меди (она составляет основу сплава), фосфора (его порядка 5,3-6,3%) и олова (его около 3,5-4,5%). Физико-механическими свойствами припоя данного вида принято считать температуру плавления в 640-680 градусов Цельсия, прочность паянных соединений из латуни в 290-320 МПа, температуру пайки в газовом пламени в 720-740 градусов Цельсия, ударную вязкость в 1,5-3 кДж.м/см2, температуру плавления пайки в печи 800-820 градусов Цельсия и замену серебра в 45%.
Преимущества
- Коррозионная стойкость
- Пониженное содержание примесей