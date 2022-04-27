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Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.
5.0
2
3 640 ₽
Припой
    Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.
    Арт. 720110
    5.0
    2
    Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.

      Сварочный припой Аларм П14 2.8мм с фл.

      3 640 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аларм
      Страна производства
      		Китай
      Вид припоя
      		твердый (тугоплавкий)
      Сечение / диаметр, мм
      		2.8
      Содержание олова, %
      		4.5
      Все характеристики
      3 640 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Припой П-14 состоит из трех основных компонентов: меди (она составляет основу сплава), фосфора (его порядка 5,3-6,3%) и олова (его около 3,5-4,5%). Физико-механическими свойствами припоя данного вида принято считать температуру плавления в 640-680 градусов Цельсия, прочность паянных соединений из латуни в 290-320 МПа, температуру пайки в газовом пламени в 720-740 градусов Цельсия, ударную вязкость в 1,5-3 кДж.м/см2, температуру плавления пайки в печи 800-820 градусов Цельсия и замену серебра в 45%.

        Преимущества

        • Коррозионная стойкость
        • Пониженное содержание примесей