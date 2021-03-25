Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
Арт. X131503135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Karcher WD 5 (MV 5) Premium 1.348-230 мощностью 1100 Вт обеспечивает высочайшую производительность. Благодаря инновационной конструкции фильтрового узла, извлекать фильтр очень легко - достаточно разблокировать кассету и вытащить её из головки пылесоса. Данная модель имеет функцию выдувания.
Преимущества
- Высочайшая производительность
- Длинный кабель: 5 м
- Эквивалентная мощность: 1800 Вт
- Система очистки фильтра
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Держатели для принадлежностей