Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230

Преимущества

Высочайшая производительность

Длинный кабель: 5 м

Эквивалентная мощность: 1800 Вт

Система очистки фильтра

Съемная кассета с плоским складчатым фильтром

Держатели для принадлежностей

Пылесос Karcher WD 5 (MV 5) Premium 1.348-230 мощностью 1100 Вт обеспечивает высочайшую производительность. Благодаря инновационной конструкции фильтрового узла, извлекать фильтр очень легко - достаточно разблокировать кассету и вытащить её из головки пылесоса. Данная модель имеет функцию выдувания.