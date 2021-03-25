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Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
4.5
13
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
    Арт. X131503135
    4.5
    13
    Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
    Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
      Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230
      Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230

      Промышленный пылесос Karcher WD 5 Premium 1.348-230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131503135
      4.5
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Karcher WD 5 (MV 5) Premium 1.348-230 мощностью 1100 Вт обеспечивает высочайшую производительность. Благодаря инновационной конструкции фильтрового узла, извлекать фильтр очень легко - достаточно разблокировать кассету и вытащить её из головки пылесоса. Данная модель имеет функцию выдувания.

        Преимущества

        • Высочайшая производительность
        • Длинный кабель: 5 м
        • Эквивалентная мощность: 1800 Вт
        • Система очистки фильтра
        • Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
        • Держатели для принадлежностей