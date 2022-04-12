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Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
    Арт. X131503154
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
    Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
    Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
      Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
      Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
      Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200

      Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131503154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос сухой уборки KARCHER T 15/1 1.355-200 тихий профессиональный пылесос для сухой уборки.

        Преимущества

        • Эргономика и функциональность KARCHER T 15/1 1.355-200
        • Большой стационарный фильтр для эффективной работы
        • Отсек для хранения принадлежностей
        • Специальное крепление для кабеля
        • Педальный выключатель