Промышленный пылесос Karcher T15/1 1.355-200
Арт. X131503154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
- Пылесос сухой уборки KARCHER T 15/1 1.355-200 тихий профессиональный пылесос для сухой уборки.
Преимущества
- Эргономика и функциональность KARCHER T 15/1 1.355-200
- Большой стационарный фильтр для эффективной работы
- Отсек для хранения принадлежностей
- Специальное крепление для кабеля
- Педальный выключатель