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Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190
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Сальники
    Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190
    Арт. X3874802

      Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874802

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приобрести сальник stihl (левый)12х20х5 мм ms240/260/340/360 9640 003 1190

        Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190 – это запчасть, применяемая для установки на смену непригодным деталям. Запчасти от компании STIHL характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Сальники производства компании STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 263 р. на представленную запчасть оправдана применением долговечных материалов.

        Перед покупкой уточните, обладают ли совместимостью выбранные Сальники с моделью вашего оборудования. Вы можете провести техническое обслуживание самостоятельно, но мы предлагаем обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: квалифицированные специалисты встроят Сальники в вашу технику.

        Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190 у вас есть возможность приобрести на www.bigam.ru по выгодной цене в 263 руб. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Доставка возможна по всей территории РФ. Помимо этого, мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки, а также замены запчастей в центре сервисного обслуживания, позвоните менеджеру по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru сальник stihl (левый)12х20х5 мм ms240/260/340/360 9640 003 1190 от официальных поставщиков или самого изготовителя – STIHL.