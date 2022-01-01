Приобрести сальник stihl (левый)12х20х5 мм ms240/260/340/360 9640 003 1190
Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190 – это запчасть, применяемая для установки на смену непригодным деталям. Запчасти от компании STIHL характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Сальники производства компании STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 263 р. на представленную запчасть оправдана применением долговечных материалов.
Перед покупкой уточните, обладают ли совместимостью выбранные Сальники с моделью вашего оборудования. Вы можете провести техническое обслуживание самостоятельно, но мы предлагаем обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: квалифицированные специалисты встроят Сальники в вашу технику.
Сальник Stihl (левый)12х20х5 мм MS240/260/340/360 9640 003 1190 у вас есть возможность приобрести на www.bigam.ru
по выгодной цене в 263 руб. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Доставка возможна по всей территории РФ. Помимо этого, мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки, а также замены запчастей в центре сервисного обслуживания, позвоните менеджеру по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
сальник stihl (левый)12х20х5 мм ms240/260/340/360 9640 003 1190 от официальных поставщиков или самого изготовителя – STIHL.