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Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
2 900 ₽
Трубогибочные станки
  • Персональная скидка
Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
Арт. О00000025912
Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
  • Персональная скидка
Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм

Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм

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2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000025912

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
860х145х160
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Арматурогиб Сибртех 18123 служит для изгиба арматуры диаметром 10-12 мм. Широко используется при возведении железобетонных конструкций для придания арматуре необходимой формы. Применяется на строительных и производственных площадках.

    Преимущества

    • Благодаря усиленной конструкции инструмент способен выдержать повышенные нагрузки
    • Специальные отверстия в основании дают возможность крепить станок к верстаку или рабочему столу
    • Гибка гладкой и ребристой арматуры диаметром до 12 мм
    • Усиленная конструкция Сибртех 10-12 мм 18123
    • Отверстия под крепления в основании
    • Простота использования