Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм

Преимущества

Благодаря усиленной конструкции инструмент способен выдержать повышенные нагрузки

Специальные отверстия в основании дают возможность крепить станок к верстаку или рабочему столу

Гибка гладкой и ребристой арматуры диаметром до 12 мм

Усиленная конструкция Сибртех 10-12 мм 18123

Отверстия под крепления в основании

Простота использования

Арматурогиб Сибртех 18123 служит для изгиба арматуры диаметром 10-12 мм. Широко используется при возведении железобетонных конструкций для придания арматуре необходимой формы. Применяется на строительных и производственных площадках.