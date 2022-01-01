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Арматурогиб Сибртех 18123, 10-12 мм
Арт. О00000025912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|860х145х160
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Класс товара
|бытовой
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- Арматурогиб Сибртех 18123 служит для изгиба арматуры диаметром 10-12 мм. Широко используется при возведении железобетонных конструкций для придания арматуре необходимой формы. Применяется на строительных и производственных площадках.
Преимущества
- Благодаря усиленной конструкции инструмент способен выдержать повышенные нагрузки
- Специальные отверстия в основании дают возможность крепить станок к верстаку или рабочему столу
- Гибка гладкой и ребристой арматуры диаметром до 12 мм
- Усиленная конструкция Сибртех 10-12 мм 18123
- Отверстия под крепления в основании
- Простота использования