Преимущества

Диаметр выходного отверстия - 20 мм

Имеет цилиндрическую форму

Подходит для горелок TBi 260, TBi 380

Служит для распределения газа и защиты сварного соединения



Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.