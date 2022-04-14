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Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм)
5.0
2
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Сопла
    Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм)
    Арт. X4330218
    5.0
    2
    Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм)

      Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газовое цилиндрическое 345P011030 TBi (20 мм) - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Диаметр выходного отверстия - 20 мм
        • Имеет цилиндрическую форму
        • Подходит для горелок TBi 260, TBi 380
        • Служит для распределения газа и защиты сварного соединения