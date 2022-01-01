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Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
9 990 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
    Арт. О00000027058
    Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
    Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
    Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
    Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
      Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
      Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
      Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
      Пылесос Stihl SE 33 SE010124413

      Пылесос Stihl SE 33 SE010124413

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027058

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос для влажной и сухой уборки Stihl SE 33 - аппарат с высокой производительностью. Применяется для сухой и влажной уборки как в помещении, так и на улице, а также для очистки салонов автомобилей. Универсальное применение благодаря большому количеству принадлежностей. Переключаемая между режимами влажной и сухой уборки насадка для пола, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, 2-х секционная всасывающая трубка для оптимальной эргономики. Удобное размещение принадлежностей (щелевой насадки, насадки для пола, всасывающего шланга длиной 2 м) прямо на агрегате. Благодаря высокой мощности 1,4 кВт Stihl SE 33 создает достаточное разрежение для очистки, труднодоступная грязь и пыль легко извлекаются из углов или из-под предметов с помощью функции выдувания. Для этого просто подсоедините всасывающий шланг к соединению приточного воздуха. Высококачественные аксессуары, такие как ПЭТ-фильтр, плоское и напольное сопло, уже включены в стандартное оборудование. SE 33 оснащен разъемом Smart Connector 1.0. Это позволяет подключать устройство к сети, получать поддержку пользователей или анализ эксплуатационных данных. Благодаря компактной конструкции и встроенному хранению аксессуаров пылесос для влажной и сухой уборки SE 33 не занимает много места при хранении.

        Преимущества

        • Самый бюджетный пылесос в ассортименте STIHL
        • Компактность и маневренность
        • Удобство эксплуатации
        • Низкий уровень шума
        • Широкий спектр действия
        • Отсек для хранения принадлежностей
        • Совместимость с принадлежностями от SE 62