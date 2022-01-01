Пылесос Stihl SE 33 SE010124413
Арт. О00000027058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос для влажной и сухой уборки Stihl SE 33 - аппарат с высокой производительностью. Применяется для сухой и влажной уборки как в помещении, так и на улице, а также для очистки салонов автомобилей. Универсальное применение благодаря большому количеству принадлежностей. Переключаемая между режимами влажной и сухой уборки насадка для пола, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, 2-х секционная всасывающая трубка для оптимальной эргономики. Удобное размещение принадлежностей (щелевой насадки, насадки для пола, всасывающего шланга длиной 2 м) прямо на агрегате. Благодаря высокой мощности 1,4 кВт Stihl SE 33 создает достаточное разрежение для очистки, труднодоступная грязь и пыль легко извлекаются из углов или из-под предметов с помощью функции выдувания. Для этого просто подсоедините всасывающий шланг к соединению приточного воздуха. Высококачественные аксессуары, такие как ПЭТ-фильтр, плоское и напольное сопло, уже включены в стандартное оборудование. SE 33 оснащен разъемом Smart Connector 1.0. Это позволяет подключать устройство к сети, получать поддержку пользователей или анализ эксплуатационных данных. Благодаря компактной конструкции и встроенному хранению аксессуаров пылесос для влажной и сухой уборки SE 33 не занимает много места при хранении.
Преимущества
- Самый бюджетный пылесос в ассортименте STIHL
- Компактность и маневренность
- Удобство эксплуатации
- Низкий уровень шума
- Широкий спектр действия
- Отсек для хранения принадлежностей
- Совместимость с принадлежностями от SE 62