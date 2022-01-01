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Ствол пожарный РСП-50, алюминий
1 610 ₽
Рукава пожарные
    Ствол пожарный РСП-50, алюминий
    Арт. X1193953
    Ствол пожарный РСП-50, алюминий
    Ствол пожарный РСП-50, алюминий
      Ствол пожарный РСП-50, алюминий
      Ствол пожарный РСП-50, алюминий

      Ствол пожарный РСП-50, алюминий

      1 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1193953

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		напорный
      Длина, м
      		0.35
      Все характеристики
      1 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ЯрПожИнвест РСП-50А – ствол пожарный перекрывной алюминиевый с выходным отверстием Ø12 мм, предназначенный для подачи в очаг возгорания сплошной или распыленной водной струи длиной до 30 или 11 м соответственно. Применяется совместно с напорным рукавом ДУ 50, к которому крепится при помощи комплектной муфтовой головки ГМ-50.

        Преимущества

        • Подача воды сплошной или распыленной струей
        • Прочный алюминиевый корпус с выходным отверстием Ø12 мм
        • Расход воды при сплошной и распыленной струе составляет 2.7 и 2 л/с соответственно
        • Дальность подачи воды 30 и 11 м при сплошной и распыленной струе соответственно
        • Крепление к напорному рукаву с помощью головки муфтовой ГМ-50