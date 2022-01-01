Ствол пожарный РСП-50, алюминий

Преимущества



Подача воды сплошной или распыленной струей

Прочный алюминиевый корпус с выходным отверстием Ø12 мм

Расход воды при сплошной и распыленной струе составляет 2.7 и 2 л/с соответственно

Дальность подачи воды 30 и 11 м при сплошной и распыленной струе соответственно

Крепление к напорному рукаву с помощью головки муфтовой ГМ-50

ЯрПожИнвест РСП-50А – ствол пожарный перекрывной алюминиевый с выходным отверстием Ø12 мм, предназначенный для подачи в очаг возгорания сплошной или распыленной водной струи длиной до 30 или 11 м соответственно. Применяется совместно с напорным рукавом ДУ 50, к которому крепится при помощи комплектной муфтовой головки ГМ-50.