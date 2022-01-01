Ствол пожарный РСП-50, алюминий
Арт. X1193953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|напорный
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Длина, м
|0.35
- ЯрПожИнвест РСП-50А – ствол пожарный перекрывной алюминиевый с выходным отверстием Ø12 мм, предназначенный для подачи в очаг возгорания сплошной или распыленной водной струи длиной до 30 или 11 м соответственно. Применяется совместно с напорным рукавом ДУ 50, к которому крепится при помощи комплектной муфтовой головки ГМ-50.
Преимущества
- Подача воды сплошной или распыленной струей
- Прочный алюминиевый корпус с выходным отверстием Ø12 мм
- Расход воды при сплошной и распыленной струе составляет 2.7 и 2 л/с соответственно
- Дальность подачи воды 30 и 11 м при сплошной и распыленной струе соответственно
- Крепление к напорному рукаву с помощью головки муфтовой ГМ-50