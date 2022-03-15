Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т
Арт. 704235284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
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- Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т 4110700 оснащена термостатом и терморегулятором. Данное устройство имеет режим вентиляции без обогрева. Цвет корпуса данной модели - нержавейка. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобную транспортировку тепловой пушки. Работа данного устройства осуществляется от сети 380В.
Преимущества
- Цвет корпуса - нержавейка
- Работа от сети напряжением 380В
- Термостат
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-12Т 4110700
- Удобство транспортировки. При помощи ручки, расположенной на корпусе, данную пушку можно переносить
- За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха