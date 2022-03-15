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Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т
    Арт. 704235284
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т

      Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т 4110700 оснащена термостатом и терморегулятором. Данное устройство имеет режим вентиляции без обогрева. Цвет корпуса данной модели - нержавейка. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобную транспортировку тепловой пушки. Работа данного устройства осуществляется от сети 380В.

        Преимущества

        • Цвет корпуса - нержавейка
        • Работа от сети напряжением 380В
        • Термостат
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-12Т 4110700
        • Удобство транспортировки. При помощи ручки, расположенной на корпусе, данную пушку можно переносить
        • За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха