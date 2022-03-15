Преимущества

Цвет корпуса - нержавейка

Работа от сети напряжением 380В

Термостат

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-12Т 4110700

Удобство транспортировки. При помощи ручки, расположенной на корпусе, данную пушку можно переносить

За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха

Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-12Т 4110700 оснащена термостатом и терморегулятором. Данное устройство имеет режим вентиляции без обогрева. Цвет корпуса данной модели - нержавейка. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобную транспортировку тепловой пушки. Работа данного устройства осуществляется от сети 380В.