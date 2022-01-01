Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка

Преимущества

Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)

Работа от сети напряжением 220В

Термостат

Режим вентиляции без нагрева

Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-6/220 4110400

За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха

Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-6/220 4110400 используется для обогрева промышленных и жилых помещений. Устройство работает от электрической сети напряжением 220В. Решетка на сопле обеспечивает безопасность использования тепловой пушки. Предусмотрен режим вентиляции без обогрева.