Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка
Арт. 704235286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-6/220 4110400 используется для обогрева промышленных и жилых помещений. Устройство работает от электрической сети напряжением 220В. Решетка на сопле обеспечивает безопасность использования тепловой пушки. Предусмотрен режим вентиляции без обогрева.
Преимущества
- Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)
- Работа от сети напряжением 220В
- Термостат
- Режим вентиляции без нагрева
- Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-6/220 4110400
- За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха