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Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка
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Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка
    Арт. 704235286
    Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка

      Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 нержавейка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235286

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-6/220 4110400 используется для обогрева промышленных и жилых помещений. Устройство работает от электрической сети напряжением 220В. Решетка на сопле обеспечивает безопасность использования тепловой пушки. Предусмотрен режим вентиляции без обогрева.

        Преимущества

        • Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)
        • Работа от сети напряжением 220В
        • Термостат
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-6/220 4110400
        • За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха