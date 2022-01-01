Ванна Ravak Campanula II 180*80 белая CB21000000
Арт. X1697503301
Характеристики
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Производитель
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Возможность установки панели
|Нет
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Ножки в комплекте
|Нет
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Ручки
|Нет
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С сиденьем
|Нет
- Акриловая ванна Ravak Campanula II 180x80 CB21000000 сооружена с учетом требований современности. Она имеет прямоугольную форму. Модель обладает востребованной формой чаши, где полезно принимать водные процедуры. Она вмещает 220 литров воды. При монтаже ванны в помещении следует принять во внимание, что она универсальная. Данная модель рассчитана на нагрузку более 300 кг.