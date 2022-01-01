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Ванна Ravak Campanula II 180*80 белая CB21000000
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Ванны
    Ванна Ravak Campanula II 180*80 белая CB21000000
    Арт. X1697503301
    Ванна Ravak Campanula II 180*80 белая CB21000000

      Ванна Ravak Campanula II 180*80 белая CB21000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697503301

      Характеристики

      Производитель
      		Ravak
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Ручки
      		Нет
      С сиденьем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Акриловая ванна Ravak Campanula II 180x80 CB21000000 сооружена с учетом требований современности. Она имеет прямоугольную форму. Модель обладает востребованной формой чаши, где полезно принимать водные процедуры. Она вмещает 220 литров воды. При монтаже ванны в помещении следует принять во внимание, что она универсальная. Данная модель рассчитана на нагрузку более 300 кг.