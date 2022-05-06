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Заклепки вытяжные Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.
4.5
2
135 ₽
Вытяжные заклепки
    Заклепки Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.
    Арт. Х150529
    4.5
    2
    Заклепки вытяжные Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.

      Заклепки Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.

      135 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150529
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина, мм
      		12
      Диаметр, мм
      		4.8
      Материал
      		алюминий
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      135 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заклепки Matrix 40660, 4,8 x 12 мм, 50 шт., предназначены для соединения листовых заготовок. Обеспечивают надежную фиксацию материалов даже при наличии доступа только с одной стороны. Используются в строительстве домов, при возведении заборов из профлиста, производстве оборудования, будут полезны в домашней мастерской.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы