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Заклепки вытяжные Matrix 40610 3.2х6 мм, 50 шт.
5.0
3
65 ₽
Вытяжные заклепки
    Заклепки Matrix 40610 3.2х6 мм, 50 шт.
    Арт. Х150540
    5.0
    3
    Заклепки вытяжные Matrix 40610 3.2х6 мм, 50 шт.

      Заклепки Matrix 40610 3.2х6 мм, 50 шт.

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150540
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина, мм
      		6
      Диаметр, мм
      		3.2
      Материал
      		алюминий
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заклепки MATRIX 40610 предназначены для скрепления различных деталей между собой при помощи заклепочника. Изготовлены из алюминия, подходят для соединения заготовок из пластика, кожи, металла и других материалов. Могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашнем хозяйстве. Обеспечивают качественное и прочное соединение. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы