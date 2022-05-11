Заклепки вытяжные Matrix 40610 3.2х6 мм, 50 шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Заклепки MATRIX 40610 предназначены для скрепления различных деталей между собой при помощи заклепочника. Изготовлены из алюминия, подходят для соединения заготовок из пластика, кожи, металла и других материалов. Могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашнем хозяйстве. Обеспечивают качественное и прочное соединение.