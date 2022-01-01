Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35

Преимущества

Долгий срок службы

Прочный металлический корпус

Устройство защиты от тепловых перегрузок

Высокое качество сборки

Не требует сложного технического обслуживания

Зарядное устройство HELVI Progress 35 99000032 представляет собой профессиональное оборудование, которое используется в крупных автомастерских. Для удобства управления и контроля модель оснащается переключателями напряжения и тока, а также стрелочными амперметром и вольтметром. Специальный карман на передней панели служит для аккуратного хранения кабелей. Покрытие корпуса устойчиво к влиянию коррозии и образованию сколов в течение всего срока службы.Длина проводов крокодилов - 1.6 м