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Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
410 ₽
Зажигалки сварщика для резаков и горелок
    Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
    Арт. О00000026138
    Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
    Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
    Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
      Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
      Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
      Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака

      Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026138

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа/топлива
      		универсальный
      Особенности
      		кремниевая
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зажигалка сварщика Кедр 8001518 (кремниевая, для горелки и резака) предназначена для поджига горючего газа при газосварочных работах. Материал образующий искру - кремний. Привод - ручной. Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму. Зажигалка работает в любых погодных условиях.

        Преимущества

        • Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму
        • Удобен для работы