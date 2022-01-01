Зажигалка сварщика Кедр 8001518 кремниевая, для горелки и резака
Арт. О00000026138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа/топлива
|универсальный
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Особенности
|кремниевая
- Зажигалка сварщика Кедр 8001518 (кремниевая, для горелки и резака) предназначена для поджига горючего газа при газосварочных работах. Материал образующий искру - кремний. Привод - ручной. Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму. Зажигалка работает в любых погодных условиях.
Преимущества
- Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму
- Удобен для работы