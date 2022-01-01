Преимущества

Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму

Удобен для работы

Зажигалка сварщика Кедр 8001518 (кремниевая, для горелки и резака) предназначена для поджига горючего газа при газосварочных работах. Материал образующий искру - кремний. Привод - ручной. Корпус зажигалки изготовлен из нержавеющей стали, имеет закругленную форму. Зажигалка работает в любых погодных условиях.