Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Зубр СА-220К
7 682 ₽
8 310 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Зубр СА-220К
Арт. О00000029789
Сварочный инвертор Зубр СА-220К
Сварочный инвертор Зубр СА-220К
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Зубр СА-220К
Сварочный инвертор Зубр СА-220К

Сварочный инвертор Зубр СА-220К

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -628 ₽
7 682 ₽
8 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029789

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
6.6
Макс. сварочный ток MMA, А
220
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -628 ₽
7 682 ₽
8 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Сварочная маска Ресанта МС-1, смотровое окно 90х40 мм
1 350 ₽
4.6
Сварочная маска Ресанта МС-1, смотровое окно 90х40 мм
Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
25 ₽
4.5
Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765
640 ₽
4.5
Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765
Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
3 399 ₽
5 350 ₽
5.0
Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
  • -1 951 ₽
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
28 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
30 ₽
5.0
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
Сварочная маска Start 51ST777 (со светофильтром АСФ 777)
999 ₽
4.6
Сварочная маска Start 51ST777 (со светофильтром АСФ 777)
Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук
Нет в наличии
5.0
Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук
Смотреть
Электроды PlasmaTec Монолит РЦ (3 мм, 1 кг)
Нет в наличии
5.0
Электроды PlasmaTec Монолит РЦ (3 мм, 1 кг)
Смотреть
Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
Нет в наличии
Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный сварочный аппарат Зубр 220 А, СА-220К представляет собой надежное оборудование с высокой продолжительностью непрерывной работы. Предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом диаметром 1.6-5.0 мм. Данная модель отличается компактностью и малым весом. Это придает удобство при хранении и транспортировке. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы. Корпус оснащен многочисленными вентиляционными отверстиями, что обеспечивает эффективное охлаждение аппарата во время его работы.

    Преимущества

    • Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне
    • Малое потребление электроэнергии, высокий КПД
    • Простота работы и высокое качество сварного шва
    • Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET
    • Система защиты от перегрузки и перегрева
    • Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"
    • Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током
    • Устойчивая работа Зубр 220 А, СА-220К при колебаниях сетевого напряжения до 160 В
    • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)
    • Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность
    • Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах
    • Возможность работы от генератора