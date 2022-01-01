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Сварочный инвертор Зубр СА-220К
Арт. О00000029789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|6.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|220
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Инверторный сварочный аппарат Зубр 220 А, СА-220К представляет собой надежное оборудование с высокой продолжительностью непрерывной работы. Предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом диаметром 1.6-5.0 мм. Данная модель отличается компактностью и малым весом. Это придает удобство при хранении и транспортировке. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы. Корпус оснащен многочисленными вентиляционными отверстиями, что обеспечивает эффективное охлаждение аппарата во время его работы.
Преимущества
- Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне
- Малое потребление электроэнергии, высокий КПД
- Простота работы и высокое качество сварного шва
- Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET
- Система защиты от перегрузки и перегрева
- Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"
- Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током
- Устойчивая работа Зубр 220 А, СА-220К при колебаниях сетевого напряжения до 160 В
- Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)
- Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность
- Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах
- Возможность работы от генератора