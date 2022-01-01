Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А

Преимущества

Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне

Малое потребление электроэнергии, высокий КПД

Простота работы и высокое качество сварного шва

Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET

Система защиты от перегрузки и перегрева

Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"

Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током

Устойчивая работа Зубр 190 А, СА-190К при колебаниях сетевого напряжения до 160 В

Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)

Инверторный сварочный аппарат Зубр 190 А, СА-190К представляет собой надежное оборудование с высокой продолжительностью непрерывной работы. Предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом диаметром 1.6-4.0 мм. Данная модель отличается компактностью и малым весом. Это придает удобство при хранении и транспортировке. Понятная панель управления обеспечивает простоту в использовании. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы.