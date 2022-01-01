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Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А
    Арт. О00000029788
    Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А
    Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А
      Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А
      Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А

      Сварочный инвертор Зубр СА-190К, 190А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000029788

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Зубр 190 А, СА-190К представляет собой надежное оборудование с высокой продолжительностью непрерывной работы. Предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом диаметром 1.6-4.0 мм. Данная модель отличается компактностью и малым весом. Это придает удобство при хранении и транспортировке. Понятная панель управления обеспечивает простоту в использовании. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы.

        Преимущества

        • Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне
        • Малое потребление электроэнергии, высокий КПД
        • Простота работы и высокое качество сварного шва
        • Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET
        • Система защиты от перегрузки и перегрева
        • Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"
        • Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током
        • Устойчивая работа Зубр 190 А, СА-190К при колебаниях сетевого напряжения до 160 В
        • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)