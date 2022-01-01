Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А

Преимущества

Работа в труднодоступных местах

В комплект входит специальный наплечный ремень

Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне

Малое потребление электроэнергии, высокий КПД

Простота работы и высокое качество сварного шва

Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET

Система защиты от перегрузки и перегрева

Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"

Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током

Устойчивая работа Зубр 190 А, СА-190 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В

Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)

Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность

Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах

Возможность работы от генератора

Инверторный сварочный аппарат Зубр 190 А, СА-190 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе создают эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Понятная панель управления обеспечивает простоту в использовании. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы.