Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
Арт. О00000030982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|190
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный сварочный аппарат Зубр 190 А, СА-190 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе создают эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Понятная панель управления обеспечивает простоту в использовании. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы.
Преимущества
- Работа в труднодоступных местах
- В комплект входит специальный наплечный ремень
- Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне
- Малое потребление электроэнергии, высокий КПД
- Простота работы и высокое качество сварного шва
- Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET
- Система защиты от перегрузки и перегрева
- Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"
- Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током
- Устойчивая работа Зубр 190 А, СА-190 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В
- Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)
- Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность
- Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах
- Возможность работы от генератора