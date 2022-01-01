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Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
    Арт. О00000030982
    Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
    Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А
      Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А

      Инверторный сварочный аппарат Зубр СА-190, 190 А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030982

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Зубр 190 А, СА-190 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе создают эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Понятная панель управления обеспечивает простоту в использовании. Плавная регулировка сварочного тока позволяет оптимально настроить аппарат в зависимости от условий работы.

        Преимущества

        • Работа в труднодоступных местах
        • В комплект входит специальный наплечный ремень
        • Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне
        • Малое потребление электроэнергии, высокий КПД
        • Простота работы и высокое качество сварного шва
        • Меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET
        • Система защиты от перегрузки и перегрева
        • Функции "Горячий старт", "Форсаж дуги" и "Антиприлипание электрода"
        • Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током
        • Устойчивая работа Зубр 190 А, СА-190 при колебаниях сетевого напряжения до 160 В
        • Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)
        • Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность
        • Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах
        • Возможность работы от генератора