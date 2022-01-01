Аппарат точечной сварки TS 2600

Преимущества

Широкие возможности

Простое управление

Сетевой предохранитель - 16 А

Автоматическая система защиты

Долгий срок службы

Аппарат точечной сварки FUBAG TS 2600 38 666 используется в автомастерских или на станциях технического обслуживания для устранения вмятин на поверхности кузова автомобиля. Управление аппаратом осуществляется при помощи всего одного регулятора, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для удобной транспортировки агрегата.