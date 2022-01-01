Аппарат точечной сварки TS 2600
Арт. fubag_1278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|2800
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Напряжение сети, В
|220
- Аппарат точечной сварки FUBAG TS 2600 38 666 используется в автомастерских или на станциях технического обслуживания для устранения вмятин на поверхности кузова автомобиля. Управление аппаратом осуществляется при помощи всего одного регулятора, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для удобной транспортировки агрегата.
Преимущества
- Широкие возможности
- Простое управление
- Сетевой предохранитель - 16 А
- Автоматическая система защиты
- Долгий срок службы