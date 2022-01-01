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Аппарат точечной сварки TS 2600
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат точечной сварки TS 2600
    Арт. fubag_1278
    Аппарат точечной сварки TS 2600
    Аппарат точечной сварки TS 2600
    Аппарат точечной сварки TS 2600
    Аппарат точечной сварки TS 2600
    Аппарат точечной сварки TS 2600
      Аппарат точечной сварки TS 2600
      Аппарат точечной сварки TS 2600
      Аппарат точечной сварки TS 2600
      Аппарат точечной сварки TS 2600
      Аппарат точечной сварки TS 2600

      Аппарат точечной сварки TS 2600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1278

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		2800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат точечной сварки FUBAG TS 2600 38 666 используется в автомастерских или на станциях технического обслуживания для устранения вмятин на поверхности кузова автомобиля. Управление аппаратом осуществляется при помощи всего одного регулятора, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Транспортировочная рукоять служит для удобной транспортировки агрегата.

        Преимущества 

        • Широкие возможности
        • Простое управление
        • Сетевой предохранитель - 16 А
        • Автоматическая система защиты
        • Долгий срок службы