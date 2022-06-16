Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
5.0
2
2 600 ₽
Зарядные устройства
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
    Арт. О00000007562
    5.0
    2
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
    Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4

      Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007562
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		4
      Регулировка тока заряда
      		автоматическая, ступенчатая
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
      1 599 ₽
      2 050 ₽
      5.0
      Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
      • -451 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL10" для х/в 1мкм)
      70 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL10" для х/в 1мкм)
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      50 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      70 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      400 ₽
      4.0
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
      110 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 - автоматический прибор для зарядки 6 и 12 В аккумуляторных батарей. Эффективность в работе обеспечивают: автоматизация процесса зарядки, семиступенчатая зарядка в автоматическом режиме, режим десульфатизации, переход в буферный режим, защита аккумулятора от смены полярности и повышенного тока. Режим работы: зарядка - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 30/(12 В)1.2 - 60 Ач; обслуживание - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 60/(12 В) 1.2 - 120 Ач. При меньшем вольтаже АКБ устройство определяет батарею как неспособную к работе. Панель управления Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 оснащается множеством индикаторов для визуального контроля рабочих параметров.

        Преимущества

        • Не требуется отключение АКБ от автомобиля
        • Ток зарядки для 6 В аккумулятора - 2 А
        • Ток зарядки для 12 В аккумулятора - 4 А
        • Сохранение всех рабочих характеристик аккумуляторной батареи
        • Восстановление глубоко разряженных батарей
        • Проверяется способность батарей держать заряд
        • Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% ёмкости батареи
        • Отдых и диагностика способности батареи удерживать заряд
        • Работа с любыми типами АКБ
        • Термозащита, защита от искр, защита от перезарядки батареи