Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4

Зарядное устройство Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 - автоматический прибор для зарядки 6 и 12 В аккумуляторных батарей. Эффективность в работе обеспечивают: автоматизация процесса зарядки, семиступенчатая зарядка в автоматическом режиме, режим десульфатизации, переход в буферный режим, защита аккумулятора от смены полярности и повышенного тока. Режим работы: зарядка - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 30/(12 В)1.2 - 60 Ач; обслуживание - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 60/(12 В) 1.2 - 120 Ач. При меньшем вольтаже АКБ устройство определяет батарею как неспособную к работе. Панель управления Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 оснащается множеством индикаторов для визуального контроля рабочих параметров.

Преимущества