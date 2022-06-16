Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
Арт. О00000007562
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-4
Арт. О00000007562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|4
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Регулировка тока заряда
|автоматическая, ступенчатая
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- Зарядное устройство Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 - автоматический прибор для зарядки 6 и 12 В аккумуляторных батарей. Эффективность в работе обеспечивают: автоматизация процесса зарядки, семиступенчатая зарядка в автоматическом режиме, режим десульфатизации, переход в буферный режим, защита аккумулятора от смены полярности и повышенного тока. Режим работы: зарядка - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 30/(12 В)1.2 - 60 Ач; обслуживание - емкость аккумулятора (6 В) 1.2 - 60/(12 В) 1.2 - 120 Ач. При меньшем вольтаже АКБ устройство определяет батарею как неспособную к работе. Панель управления Aurora SPRINT 4 automatic 12В 14705 оснащается множеством индикаторов для визуального контроля рабочих параметров.
Преимущества
- Не требуется отключение АКБ от автомобиля
- Ток зарядки для 6 В аккумулятора - 2 А
- Ток зарядки для 12 В аккумулятора - 4 А
- Сохранение всех рабочих характеристик аккумуляторной батареи
- Восстановление глубоко разряженных батарей
- Проверяется способность батарей держать заряд
- Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% ёмкости батареи
- Отдых и диагностика способности батареи удерживать заряд
- Работа с любыми типами АКБ
- Термозащита, защита от искр, защита от перезарядки батареи