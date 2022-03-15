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Балластный реостат Эсва РБ-302
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Балластный реостат Эсва РБ-302
    Арт. 71101
    5.0
    2
    Балластный реостат Эсва РБ-302

      Балластный реостат Эсва РБ-302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эсва
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Балластный реостат Brima РБ-302 0009389 предназначается для регулировки силы тока поста в диапазоне от 10 до 315 А. Аппарат позволяет значительно расширить возможности генераторов, которые вырабатывают постоянный ток, и сварочных выпрямителей (дуговая сварка, наплавк плавящимся электродом). Сопротивление реостата составляет от 0.095 до 3 Ом. Модель обладает высокой надежностью и долговечностью. Аппарат имеет компактную конструкцию и соответствует сертификату ГОССТАНДАРТА РФ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы