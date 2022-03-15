Балластный реостат Эсва РБ-302

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Балластный реостат Brima РБ-302 0009389 предназначается для регулировки силы тока поста в диапазоне от 10 до 315 А. Аппарат позволяет значительно расширить возможности генераторов, которые вырабатывают постоянный ток, и сварочных выпрямителей (дуговая сварка, наплавк плавящимся электродом). Сопротивление реостата составляет от 0.095 до 3 Ом. Модель обладает высокой надежностью и долговечностью. Аппарат имеет компактную конструкцию и соответствует сертификату ГОССТАНДАРТА РФ.