Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")

Пильная цепь STIHL с низкой вибрацией, с высокой мощностью, характерной для стандартной цепи, при одновременно уменьшенной отдаче. Низкопрофильная пильная цепь для лёгких бензопил имеет универсальное применение. Идеальна для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется в первую очередь для профессионального ухода за деревьями.