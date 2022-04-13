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Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")
    Арт. 77777X188175
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")

      Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X188175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильная цепь STIHL с низкой вибрацией, с высокой мощностью, характерной для стандартной цепи, при одновременно уменьшенной отдаче. Низкопрофильная пильная цепь для лёгких бензопил имеет универсальное применение. Идеальна для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется в первую очередь для профессионального ухода за деревьями.