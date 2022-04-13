Пильная цепь Stihl 63 PMX 39990000066 (66 звеньев, 3/8")
Арт. 77777X188175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Пильная цепь STIHL с низкой вибрацией, с высокой мощностью, характерной для стандартной цепи, при одновременно уменьшенной отдаче. Низкопрофильная пильная цепь для лёгких бензопил имеет универсальное применение. Идеальна для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется в первую очередь для профессионального ухода за деревьями.