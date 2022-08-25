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Цепь Unisaw Professional Quality, 30" 3/8" 1.5, 98 звеньев
4.0
1
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Цепи для бензопил
    Цепь Unisaw Professional Quality, 30" 3/8" 1.5, 98 звеньев
    Арт. 1128390
    4.0
    1
    Цепь Unisaw Professional Quality, 30" 3/8" 1.5, 98 звеньев

      Цепь Unisaw Professional Quality, 30" 3/8" 1.5, 98 звеньев

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128390
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		30
      Длина шины, см
      		76.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильная цепь Unisaw Professional Quality - профессиональная высокоскоростная режущая цепь длиной 30", шагом 3/8" и толщиной направляющего звена 1,5 мм (98 звеньев), с чизельным профилем режущего зуба

        Преимущества

        • Звенья цепей изготовлены из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия) , это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы в любых климатических условиях
        • Режущие звенья цепей имеют покрытие твердым промышленным хромом, поэтому они имеют прочную режущую кромку и высокое качество резки
        • Заклепки с 4-этапной индукционной термической обработкой имеют оптимальную твердость, гарантируют надежность соединения всех звеньев
        • Дробеструйная обработка звеньев цепи - бомбардировка мелкими сферическими частицами (дробью) позволила получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву
        • Контроль качества на всех этапах производства, заводская заточка и полная готовность цепи к работе