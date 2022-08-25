Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality 3/8", 1.6, 30.5 метров SD6C100C
Арт. 1128479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|12
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Длина шины, см
|3050
- Цепь в бухте комплект Professional Quality (3/8"; 1.3 мм; 30.5 м) Unisaw SE3L100C используется в профессиональных и бытовых пилах.
Преимущества
- Изготовление звеньев из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия), что гарантирует высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации в любых климатических условиях
- Покрытие режущих звеньев твердым промышленным хромом, что обеспечивает прочную режущую кромку и высокое качество резки
- Звенья цепи проходят дробеструйную обработку - бомбардировку мелкими сферическими частицами (дробью) , что позволяет получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву
- 4-этапная индукционная термическая обработка заклепок обеспечивает им оптимальную твердость, что гарантируют надежность соединения всех звеньев