Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality 3/8", 1.6, 30.5 метров SD6C100C

Преимущества

Изготовление звеньев из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия), что гарантирует высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации в любых климатических условиях

Покрытие режущих звеньев твердым промышленным хромом, что обеспечивает прочную режущую кромку и высокое качество резки

Звенья цепи проходят дробеструйную обработку - бомбардировку мелкими сферическими частицами (дробью) , что позволяет получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву

4-этапная индукционная термическая обработка заклепок обеспечивает им оптимальную твердость, что гарантируют надежность соединения всех звеньев

Цепь в бухте комплект Professional Quality (3/8"; 1.3 мм; 30.5 м) Unisaw SE3L100C используется в профессиональных и бытовых пилах.