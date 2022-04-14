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Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
5.0
1
1 380 ₽
Напильники
    Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
    Арт. X186125248
    5.0
    1
    Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
    Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
    Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
    Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ

      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ

      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125248
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал рукоятки
      		дерево
      Все характеристики
      1 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Державка с круглым напильником 4,0 мм 3/8" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте.

        Преимущества:

        • Быстрая, легкая и точная заточка
        • Простота в эксплуатации
        • Износостойкость