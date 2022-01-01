Душевая кабина BAS Арона
Арт. X16914464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1000x2250x1000
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Высота, мм
|2250
- Душевая кабина Арона от производителя «BAS» -это закрытый душевой бокс оснащенный гидромассажем, тропическим душем, радио и рядом других функций которые так необходимы современному человеку. Душевая кабина «Арона» отличаются компактностью и функциональностью, прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность