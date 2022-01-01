Душевая кабина BAS Арона

Преимущества

Надежность

Долговечность

Душевая кабина Арона от производителя «BAS» -это закрытый душевой бокс оснащенный гидромассажем, тропическим душем, радио и рядом других функций которые так необходимы современному человеку. Душевая кабина «Арона» отличаются компактностью и функциональностью, прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты.