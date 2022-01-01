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Душевая кабина BAS Арона
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Душевые кабины
    Душевая кабина BAS Арона
    Арт. X16914464
    Душевая кабина BAS Арона

      Душевая кабина BAS Арона

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914464

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1000x2250x1000
      Высота, мм
      		2250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Арона от производителя «BAS» -это закрытый душевой бокс оснащенный гидромассажем, тропическим душем, радио и рядом других функций которые так необходимы современному человеку. Душевая кабина «Арона» отличаются компактностью и функциональностью, прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность