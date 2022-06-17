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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Арт. О00000013902
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Trend

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013902
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Серия водонагревателей TREND сочетает в себе проверенные временем технологии и современные решения для максимально надежной работы на долгие годы. Объём бака рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак покрыт слоем мелкодисперсной эластичной эмали Elastic Cobalt Defence, защищающей стенки внутренних баков от коррозии, чему также способствует установленный магниевый анод. Медный ТЭН эффективно нагревает воду, а использование нагрева в режиме "ЭКО" повышает ресурс нагревательного элемента и предотвращает образование накипи. Водонагреватели серии TREND имеют предохранительный клапан с функцией слива воды, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака. Высокий класс пылевлагозащиты ‒ IPX4 позволяет устанавливать водонагреватели в местах, где есть вероятность попадания брызг воды на прибор.

        Преимущества

        • Медный нагревательный элемент
        • Система защиты от коррозии Protect tank
        • ЭКО-режим
        • Экономия тепла с технологией CFC-Free