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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Арт. О00000026500
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Арт. О00000026500
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Нет
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- Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки над мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.
Преимущества
- Удобное управление
- Эко-режим
- Теплоизоляция