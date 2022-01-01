Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O

Преимущества

Удобное управление

Эко-режим

Теплоизоляция

Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки над мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.