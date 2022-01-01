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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
5 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Арт. О00000026500
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O

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5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026500

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки над мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.

    Преимущества

    • Удобное управление
    • Эко-режим
    • Теплоизоляция