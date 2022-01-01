Заказать электродвигатель джилекс в сборе 55/50 н=60,l=234 мм м3753
Электродвигатель Джилекс в сборе 55/50 Н=60,L=234 мм М3753 – это запчасть, которая используется для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от марки ДЖИЛЕКС характерны высокой надежностью: после их замены вам больше не придется беспокоиться за работоспособность и производительность: Электромоторы от компании ДЖИЛЕКС могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, которая составляет 5 550 р. на представленную запасную часть оправдана использованием высококлассных ресурсов.
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