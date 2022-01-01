Приобрести электродвигатель джилекс в сборе 55/90 н=100,l=284 мм м3756
Электродвигатель Джилекс в сборе 55/90 Н=100,L=284 мм М3756 представляет собой деталь, которая предназначена для монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Детали производства торговой марки ДЖИЛЕКС выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность: Электромоторы от торговой марки ДЖИЛЕКС отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 7 050 р. на представленную запасную часть оправдана применением надежных ресурсов.
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