Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003

Преимущества

Небольшой размер и малый вес цепного фильтросъемника Jonnesway AI050003 47791 позволяет всегда держать его под рукой, например в багажнике или в небольшом ящике для инструментов

Быстрая и качественная работа

Надежная фиксация

Повышенная износостойкость

Простота применения

Цепной фильтросъемник Jonnesway AI050003 47791 - это компактное съемно-демонтажное приспособление, которое широко используется в небольших автомастерских, сервисах и станциях ТО. Изделие представляет собой намотанную на привод (посадочное отверстие 1/2"DR) цепь длиной 410 мм - такой размер позволяет демонтировать фильтры диаметром до 130 мм. Приспособление изготовлено из высокопрочных материалов, что обеспечивает ему долгий срок службы.