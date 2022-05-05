Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
Арт. Х13025315
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
С этим товаром смотрят
- Цепной фильтросъемник Jonnesway AI050003 47791 - это компактное съемно-демонтажное приспособление, которое широко используется в небольших автомастерских, сервисах и станциях ТО. Изделие представляет собой намотанную на привод (посадочное отверстие 1/2"DR) цепь длиной 410 мм - такой размер позволяет демонтировать фильтры диаметром до 130 мм. Приспособление изготовлено из высокопрочных материалов, что обеспечивает ему долгий срок службы.
Преимущества
- Небольшой размер и малый вес цепного фильтросъемника Jonnesway AI050003 47791 позволяет всегда держать его под рукой, например в багажнике или в небольшом ящике для инструментов
- Быстрая и качественная работа
- Надежная фиксация
- Повышенная износостойкость
- Простота применения