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Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
5.0
2
890 ₽
Съемники
    Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
    Арт. Х13025315
    5.0
    2
    Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
    Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
    Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
    Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
      Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
      Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
      Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003
      Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003

      Фильтросъемник Jonnesway 1/2" цепной 410мм AI050003

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепной фильтросъемник Jonnesway AI050003 47791 - это компактное съемно-демонтажное приспособление, которое широко используется в небольших автомастерских, сервисах и станциях ТО. Изделие представляет собой намотанную на привод (посадочное отверстие 1/2"DR) цепь длиной 410 мм - такой размер позволяет демонтировать фильтры диаметром до 130 мм. Приспособление изготовлено из высокопрочных материалов, что обеспечивает ему долгий срок службы.

        Преимущества

        • Небольшой размер и малый вес цепного фильтросъемника Jonnesway AI050003 47791 позволяет всегда держать его под рукой, например в багажнике или в небольшом ящике для инструментов
        • Быстрая и качественная работа
        • Надежная фиксация
        • Повышенная износостойкость
        • Простота применения