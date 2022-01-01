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Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
Найти аналог
Садовые сучкорезы
    Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
    Арт. О00000028123
    Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
    Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
      Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
      Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00

      Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028123

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип привода
      		обводной
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00 имеет конструкцию с двумя лезвиями, которые легко скользят для обеспечения ровного среза. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания обладают делают точный срез без особых усилий.

        Преимущества

        • GARDENA EasyCut 680B 12003-20.000.00 легок в использовании
        • Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез
        • Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы
        • Подходит для свежих веток
        • Специальные насадки предотвращают скольжение руки