Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
Арт. О00000028123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип привода
|обводной
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Материал лезвия
|сталь
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- Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00 имеет конструкцию с двумя лезвиями, которые легко скользят для обеспечения ровного среза. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания обладают делают точный срез без особых усилий.
Преимущества
- GARDENA EasyCut 680B 12003-20.000.00 легок в использовании
- Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез
- Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы
- Подходит для свежих веток
- Специальные насадки предотвращают скольжение руки