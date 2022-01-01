Преимущества

GARDENA EasyCut 680B 12003-20.000.00 легок в использовании

Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез

Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы

Подходит для свежих веток

Специальные насадки предотвращают скольжение руки

Сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00 имеет конструкцию с двумя лезвиями, которые легко скользят для обеспечения ровного среза. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания обладают делают точный срез без особых усилий.