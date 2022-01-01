Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
Арт. О00000028122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина лезвия, мм
|230
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Общая длина, мм
|535
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- Gardena NatureCut 12300-20.000.00 - хорошо сбалансированные универсальные ножницы, подходящие для любых садовых работ.
Преимущества
- Отличительной чертой универсальных ножниц NatureCut от GARDENA являются деревянные рукоятки
- Рукоятки изготовлены из сертифицированной FSC древесины и обладают деревенским очарованием, отличающим эту популярную модель от других ножниц для живой изгороди
- Функциональность ножниц NatureCut нисколько не уступает их великолепному дизайну - 25-летняя гарантия от производителя является доказательством качества и долговечности продукта
- Острые волнообразные лезвия гарантируют успех каждого движения