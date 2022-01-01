Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
Найти аналог
Садовые кусторезы
    Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
    Арт. О00000028122
    Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
    Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
      Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00
      Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00

      Секатор Gardena NatureCut 12300-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Арт. О00000028122

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина лезвия, мм
      		230
      Общая длина, мм
      		535
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00
      2 380 ₽
      Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      205 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
      12 990 ₽
      Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01, тонкие, размер L (пара)
      125 ₽
      Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-L_z01, тонкие, размер L (пара)
      Лопата для уборки снега облегченная Fiskars SnowXpert 1026793
      Нет в наличии
      5.0
      Лопата для уборки снега облегченная Fiskars SnowXpert 1026793
      Смотреть
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Нет в наличии
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Gardena NatureCut 12300-20.000.00 - хорошо сбалансированные универсальные ножницы, подходящие для любых садовых работ.

        Преимущества

        • Отличительной чертой универсальных ножниц NatureCut от GARDENA являются деревянные рукоятки
        • Рукоятки изготовлены из сертифицированной FSC древесины и обладают деревенским очарованием, отличающим эту популярную модель от других ножниц для живой изгороди
        • Функциональность ножниц NatureCut нисколько не уступает их великолепному дизайну - 25-летняя гарантия от производителя является доказательством качества и долговечности продукта
        • Острые волнообразные лезвия гарантируют успех каждого движения