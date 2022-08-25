Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
    Арт. geototal_257
    5.0
    1
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1

      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		50
      Время отклика, сек
      		0.5
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный термометр Testo 835-T1 0560 8351 представляет собой компактное устройство для измерения температуры поверхностей в диапазоне от -30 до +600 °C. Он оснащен 4-х точечным лазером, обеспечивающим точное наведение на объект. Прибор гарантирует высокую точность и надежность в эксплуатации. В случае превышения предельных значений срабатывает звуковая и визуальная сигнализация.

        Особенности и Преимущества:

        • Оптическое разрешение 50:1 позволяет получать точные результаты при измерении на значительном расстоянии.
        • Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
        • Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
        • Возможность анализа данных на ПК.
        • Подсветка дисплея обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.

        Комплектация:

        1. Прибор.
        2. 3 батарейки АА.
        3. Протокол калибровки.
        4. Руководство по эксплуатации.