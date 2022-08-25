Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1
Арт. geototal_257
Характеристики
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Производитель
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Мин. температура хранения, °С
|-30
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Макс. температура хранения, °С
|50
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Время отклика, сек
|0.5
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Напряжение питания, В
|1.5
Подробное описание товара:Инфракрасный термометр Testo 835-T1 0560 8351 представляет собой компактное устройство для измерения температуры поверхностей в диапазоне от -30 до +600 °C. Он оснащен 4-х точечным лазером, обеспечивающим точное наведение на объект. Прибор гарантирует высокую точность и надежность в эксплуатации. В случае превышения предельных значений срабатывает звуковая и визуальная сигнализация.
Особенности и Преимущества:
- Оптическое разрешение 50:1 позволяет получать точные результаты при измерении на значительном расстоянии.
- Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
- Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
- Возможность анализа данных на ПК.
- Подсветка дисплея обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.
Комплектация:
- Прибор.
- 3 батарейки АА.
- Протокол калибровки.
- Руководство по эксплуатации.