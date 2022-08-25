Инфракрасный пирометр Тesto 835-T1

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Оптическое разрешение 50:1 позволяет получать точные результаты при измерении на значительном расстоянии.

Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.

Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.

Возможность анализа данных на ПК.

Подсветка дисплея обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.

Комплектация:

Прибор. 3 батарейки АА. Протокол калибровки. Руководство по эксплуатации.

Инфракрасный термометр Testo 835-T1 0560 8351 представляет собой компактное устройство для измерения температуры поверхностей в диапазоне от -30 до +600 °C. Он оснащен 4-х точечным лазером, обеспечивающим точное наведение на объект. Прибор гарантирует высокую точность и надежность в эксплуатации. В случае превышения предельных значений срабатывает звуковая и визуальная сигнализация.