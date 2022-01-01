Преимущества

Количество фаз - 1L+N

Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц

Максимальное значение потребляемого тока - 33 А

Автоматический выключатель

Защита от перегрева

Небольшие габариты и вес

Не требует сложного технического обслуживания

Простота управления

Сварочный инвертор NEON ВД-201 СВ000011746 снабжается цифровым индикатором, который позволяет визуально контролировать выходные параметры тока и напряжения. Функции "горячий старт" и "форсаж дуги" обеспечивают превосходное качество шва. Модель отличается стабильностью и эффективностью эксплуатации. Прочный корпус имеет специальное покрытие, которое защищает оборудование от влияния коррозии.