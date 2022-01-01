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Инвертор NEON ВД-201
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор NEON ВД-201
    Арт. 708138
    Инвертор NEON ВД-201
    Инвертор NEON ВД-201
    Инвертор NEON ВД-201
      Инвертор NEON ВД-201
      Инвертор NEON ВД-201
      Инвертор NEON ВД-201

      Инвертор NEON ВД-201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708138

      Характеристики

      Производитель
      		Neon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор NEON ВД-201 СВ000011746 снабжается цифровым индикатором, который позволяет визуально контролировать выходные параметры тока и напряжения. Функции "горячий старт" и "форсаж дуги" обеспечивают превосходное качество шва. Модель отличается стабильностью и эффективностью эксплуатации. Прочный корпус имеет специальное покрытие, которое защищает оборудование от влияния коррозии.

        Преимущества

        • Количество фаз - 1L+N
        • Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
        • Максимальное значение потребляемого тока - 33 А
        • Автоматический выключатель
        • Защита от перегрева
        • Небольшие габариты и вес
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Простота управления