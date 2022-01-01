Инвертор NEON ВД-201
Арт. 708138
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный инвертор NEON ВД-201 СВ000011746 снабжается цифровым индикатором, который позволяет визуально контролировать выходные параметры тока и напряжения. Функции "горячий старт" и "форсаж дуги" обеспечивают превосходное качество шва. Модель отличается стабильностью и эффективностью эксплуатации. Прочный корпус имеет специальное покрытие, которое защищает оборудование от влияния коррозии.
Преимущества
- Количество фаз - 1L+N
- Частота рабочего напряжения от 50 до 60 Гц
- Максимальное значение потребляемого тока - 33 А
- Автоматический выключатель
- Защита от перегрева
- Небольшие габариты и вес
- Не требует сложного технического обслуживания
- Простота управления