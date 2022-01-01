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Измеритель скорости вращения Testo 470
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Тахометр
    Измеритель скорости вращения Testo 470
    Арт. geototal_389
    Измеритель скорости вращения Testo 470

      Измеритель скорости вращения Testo 470

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_389

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выборочные модули
      		об/мин
      Мин. диапазон измерений, об/мин
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель скорости вращения Testo 470, идеальная комбинация оптического и механического измерения скорости вращения (об/мин). Можно проводить механические измерения просто присоединив адаптер наконечника зонда или вращающийся диск для контактного измерения скорости вращения.

        Преимущества

        • Легкое обращение с помощью одной руки
        • Измерение скорости вращения, скорости и длины
        • Предупреждающий сигнал о низкой зарядке батарейки
        • Прочный дизайн с защитным чехлом Softcase
        • Cохранение среднего/макс/мин значений и последнего измеренного значения
        • Расстояние от объекта до 600 мм (оптические измерения)
        • Внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ 