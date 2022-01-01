Измеритель скорости вращения Testo 470, идеальная комбинация оптического и механического измерения скорости вращения (об/мин). Можно проводить механические измерения просто присоединив адаптер наконечника зонда или вращающийся диск для контактного измерения скорости вращения.

Преимущества