Измеритель скорости вращения Testo 470
Арт. geototal_389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Выборочные модули
|об/мин
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Мин. диапазон измерений, об/мин
|1
Измеритель скорости вращения Testo 470, идеальная комбинация оптического и механического измерения скорости вращения (об/мин). Можно проводить механические измерения просто присоединив адаптер наконечника зонда или вращающийся диск для контактного измерения скорости вращения.
Преимущества
- Легкое обращение с помощью одной руки
- Измерение скорости вращения, скорости и длины
- Предупреждающий сигнал о низкой зарядке батарейки
- Прочный дизайн с защитным чехлом Softcase
- Cохранение среднего/макс/мин значений и последнего измеренного значения
- Расстояние от объекта до 600 мм (оптические измерения)
- Внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ