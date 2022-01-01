Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм

Преимущества

Изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются надежностью и долговечностью

Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

Долгий срок службы

Высокая прочность

Легкость хранения

Фильтросъемник Краб 65-120мм Jonnesway AI050002 - специальный инструмент для снятия масляного фильтра. Модель имеет три плоские лапки и идеально подходит для работы в местах с малым доступом. Привод c гнездом 1/2”DR, с адаптером 3/8”DR или «под ключ» 19 мм.