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Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
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Съемники
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Арт. Х13025312
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
    Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм

      Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13025312

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Габариты, мм
      		90x80x70
      Вес, кг
      		0.39
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтросъемник Краб 65-120мм Jonnesway AI050002 - специальный инструмент для снятия масляного фильтра. Модель имеет три плоские лапки и идеально подходит для работы в местах с малым доступом. Привод c гнездом 1/2”DR, с адаптером 3/8”DR или «под ключ» 19 мм.

        Преимущества

        • Изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются надежностью и долговечностью
        • Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
        • Долгий срок службы
        • Высокая прочность
        • Легкость хранения