Фильтросъемник "краб" Jonnesway AI050002 47032, 63-100мм
Арт. Х13025312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|90x80x70
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Вес, кг
|0.39
- Фильтросъемник Краб 65-120мм Jonnesway AI050002 - специальный инструмент для снятия масляного фильтра. Модель имеет три плоские лапки и идеально подходит для работы в местах с малым доступом. Привод c гнездом 1/2”DR, с адаптером 3/8”DR или «под ключ» 19 мм.
Преимущества
- Изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются надежностью и долговечностью
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
- Долгий срок службы
- Высокая прочность
- Легкость хранения