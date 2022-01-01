Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)

Преимущества

Сопротивление, Ом наименьшее, не более 0,095 наибольшее, не менее 5

Прочный корпус

Номинальная относительная продолжительность нагрузки (ПН) - 60%

Продолжительность цикла - 5 минут

Реостат СИМЗ РБ-302 У2 7280014 обеспечивает удобную регулировку сварочного тока во время ручной дуговой сварки при организации многопостовых сварочных работ. Устройство подходит для эксплуатации как в закрытом, так и открытом помещении. Продолжительность цикла работы агрегата составляет 5 минут. Предназначен для регулирования тока при ручной дуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом от многопостовых сварочных выпрямителей и генераторов постоянного тока напряжением не более 70 В.