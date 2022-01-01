Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)
Арт. О00000041751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Реостат СИМЗ РБ-302 У2 7280014 обеспечивает удобную регулировку сварочного тока во время ручной дуговой сварки при организации многопостовых сварочных работ. Устройство подходит для эксплуатации как в закрытом, так и открытом помещении. Продолжительность цикла работы агрегата составляет 5 минут. Предназначен для регулирования тока при ручной дуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом от многопостовых сварочных выпрямителей и генераторов постоянного тока напряжением не более 70 В.
Преимущества
- Сопротивление, Ом наименьшее, не более 0,095 наибольшее, не менее 5
- Прочный корпус
- Номинальная относительная продолжительность нагрузки (ПН) - 60%
- Продолжительность цикла - 5 минут