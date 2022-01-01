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Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)
    Арт. О00000041751
    Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)

      Реостат СИМЗ РБ-302 У2 (380В, 10-315А, 14 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041751

      Характеристики

      Производитель
      		СИМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реостат СИМЗ РБ-302 У2 7280014 обеспечивает удобную регулировку сварочного тока во время ручной дуговой сварки при организации многопостовых сварочных работ. Устройство подходит для эксплуатации как в закрытом, так и открытом помещении. Продолжительность цикла работы агрегата составляет 5 минут. Предназначен для регулирования тока при ручной дуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом от многопостовых сварочных выпрямителей и генераторов постоянного тока напряжением не более 70 В.

        Преимущества

        • Сопротивление, Ом наименьшее, не более 0,095 наибольшее, не менее 5
        • Прочный корпус
        • Номинальная относительная продолжительность нагрузки (ПН) - 60%
        • Продолжительность цикла - 5 минут