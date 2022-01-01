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Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM
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Мобильные кондиционеры
    Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM
    Арт. X69911310538
    Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM

      Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911310538

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип хладагента
      		R410А
      Количество блоков
      		1
      Вес внутреннего блока, кг
      		26
      Размеры внутреннего блока, мм
      		270x695x480
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CM мощностью 2,63 кВт эффективен для помещений площадью до 20 м кв. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Система управления One Touch позволяет изменять режимы и настройки нажатием всего одной кнопки. Вы можете выбрать режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии. Удобные шасси и ручки для перемещения прибора позволяют использовать его в любом помещении где это необходимо.

        Преимущества:

        • Класс энергоэффективности "А";
        • 2 режима работы: охлаждение/вентиляция;
        • Система управления One Touch;
        • Удобные шасси для перемещения;
        • Противопылевой фильтр;

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.
        • Гофрированный шланг.
        • Адаптер для окна.