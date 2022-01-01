Преимущества:

Класс энергоэффективности "А";

2 режима работы: охлаждение/вентиляция;

Система управления One Touch;

Удобные шасси для перемещения;

Противопылевой фильтр;

Комплектация:

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Гофрированный шланг.

Адаптер для окна.

Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CM мощностью 2,63 кВт эффективен для помещений площадью до 20 м кв. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Система управления One Touch позволяет изменять режимы и настройки нажатием всего одной кнопки. Вы можете выбрать режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии. Удобные шасси и ручки для перемещения прибора позволяют использовать его в любом помещении где это необходимо.