Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM
Арт. X69911310538
Характеристики
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Производитель
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Тип хладагента
|R410А
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Количество блоков
|1
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Вес внутреннего блока, кг
|26
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Размеры внутреннего блока, мм
|270x695x480
- Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CM мощностью 2,63 кВт эффективен для помещений площадью до 20 м кв. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Система управления One Touch позволяет изменять режимы и настройки нажатием всего одной кнопки. Вы можете выбрать режим работы и скорость обдува, в зависимости от температуры в помещении. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии. Удобные шасси и ручки для перемещения прибора позволяют использовать его в любом помещении где это необходимо.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- 2 режима работы: охлаждение/вентиляция;
- Система управления One Touch;
- Удобные шасси для перемещения;
- Противопылевой фильтр;
Комплектация:
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.
- Гофрированный шланг.
- Адаптер для окна.