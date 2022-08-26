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Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
5.0
1
2 662 ₽
Пирометры и тепловизоры
    Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
    Арт. О00000012217
    5.0
    1
    Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
    Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
    Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
    Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
      Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
      Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
      Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137
      Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137

      Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137

      2 662 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		148x102x46
      Мин. температура хранения, °С
      		-10
      Все характеристики
      2 662 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесконтактный цифровой пирометр КВТ KT 650A PROLINE 79137 используется для дистанционного определения температуры поверхностей. Автоматическое отключение спустя 30 секунд бездействия уменьшает расход заряда батареи. Возможность фиксации показаний позволяет не запоминать данные. На цветном дисплее отображается вся необходимая информация, что упрощает работу с прибором.

        Преимущества

        • Лазерный бесконтактный цифровой пирометр с цветным дисплеем
        • Прибор измеряет температуру твердых и жидких тел на расстоянии и в труднодоступных местах
        • Диапазон измерений температуры предметов: от -50 °C до +380 °C
        • Цветной жидкокристаллический дисплей
        • Шаг/повторяемость измерений: ± 0.1°
        • Время отклика: < 0.5 сек
        • Показатель визирования: 12:1
        • Коэффициент излучения: 0.10 – 1.00
        • Спектральный диапазон: 8…14 мкм
        • Переключение °C/°F
        • Мощность лазера: < 1 мВт/630-670 нм, уровень 2
        • Отображение MAX значений
        • Индикация заряда батареи
        • Подсветка дисплея КВТ KT 650A PROLINE 79137 - для работы в темных условиях
        • Режим автоматического отключения: 30 сек бездействия
        • Функция DATA HOLD