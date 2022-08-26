Бесконтактный цифровой пирометр-термометр КВТ KT 650A PROLINE 79137

Преимущества

Лазерный бесконтактный цифровой пирометр с цветным дисплеем

Прибор измеряет температуру твердых и жидких тел на расстоянии и в труднодоступных местах

Диапазон измерений температуры предметов: от -50 °C до +380 °C

Цветной жидкокристаллический дисплей

Шаг/повторяемость измерений: ± 0.1°

Время отклика: < 0.5 сек

Показатель визирования: 12:1

Коэффициент излучения: 0.10 – 1.00

Спектральный диапазон: 8…14 мкм

Переключение °C/°F

Мощность лазера: < 1 мВт/630-670 нм, уровень 2

Отображение MAX значений

Индикация заряда батареи

Подсветка дисплея КВТ KT 650A PROLINE 79137 - для работы в темных условиях

Режим автоматического отключения: 30 сек бездействия

Функция DATA HOLD

Бесконтактный цифровой пирометр КВТ KT 650A PROLINE 79137 используется для дистанционного определения температуры поверхностей. Автоматическое отключение спустя 30 секунд бездействия уменьшает расход заряда батареи. Возможность фиксации показаний позволяет не запоминать данные. На цветном дисплее отображается вся необходимая информация, что упрощает работу с прибором.