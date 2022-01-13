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Паяльная лампа Kemper 1060
Арт. 715296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|226х142х43
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Тип соединения
|резьбовое
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- Газовая паяльная лампа с пьезоподжигом KEMPER 1060 имеет систему пьезоподжига и функцию нагрева газа. Оснащена регулятором пламени и кнопкой подачи воздуха. Конструкция лампы отличается эргономичной формой. Корпус выполнен из легкого и надежного материала. Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу для безопасности при транспортировке и хранении.
Преимущества
- Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу при транспортировке и хранении
- Оснащена системой нагрева газа, регулировкой пламени и подачи воздуха
- Имеет эргономичную, легкую и надежную конструкцию
- Подходит для работы с резьбовыми баллонами: 575, 576, 580, 580S, 1121F, PL411P, PL411C, PL401P