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Паяльная лампа Kemper 1060
3.0
1
3 400 ₽
Паяльные лампы
  • Персональная скидка
Паяльная лампа Kemper 1060
Арт. 715296
3.0
1
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060
  • Персональная скидка
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060
Паяльная лампа Kemper 1060

Паяльная лампа Kemper 1060

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3 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 715296
3.0
1

Характеристики

Производитель
Kemper
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Италия
Габариты, мм
226х142х43
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Газовая паяльная лампа с пьезоподжигом KEMPER 1060 имеет систему пьезоподжига и функцию нагрева газа. Оснащена регулятором пламени и кнопкой подачи воздуха. Конструкция лампы отличается эргономичной формой. Корпус выполнен из легкого и надежного материала. Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу для безопасности при транспортировке и хранении.

    Преимущества

    • Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу при транспортировке и хранении
    • Оснащена системой нагрева газа, регулировкой пламени и подачи воздуха
    • Имеет  эргономичную, легкую и надежную конструкцию
    • Подходит для работы с резьбовыми баллонами: 575, 576, 580, 580S, 1121F, PL411P, PL411C, PL401P
    Внимание! Баллон в комплект поставки не входит.