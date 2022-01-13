Паяльная лампа Kemper 1060

Преимущества

Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу при транспортировке и хранении

Оснащена системой нагрева газа, регулировкой пламени и подачи воздуха

Имеет эргономичную, легкую и надежную конструкцию



Подходит для работы с резьбовыми баллонами: 575, 576, 580, 580S, 1121F, PL411P, PL411C, PL401P

Газовая паяльная лампа с пьезоподжигом KEMPER 1060 имеет систему пьезоподжига и функцию нагрева газа. Оснащена регулятором пламени и кнопкой подачи воздуха. Конструкция лампы отличается эргономичной формой. Корпус выполнен из легкого и надежного материала. Использование клапанного баллона позволяет отсоединять лампу для безопасности при транспортировке и хранении.