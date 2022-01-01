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Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
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Съемники
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Арт. jonnesway_6503
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
    Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S
      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S

      Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6503

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		430x410x80
      Вес, кг
      		7.39
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Съемник с тремя комплектами скользящих составных захватов, откованных из двух марок легированных сталей, износостойкой для лапок захвата и высокопрочной для направляющих. Набор комплектуется двумя траверсами, позволяющими применять, в зависимости от выполняемой работы, 2 или 3 захвата, диаметр захватываемой детали за внешнюю часть 40-120 мм, за внутреннюю 60-160 мм. Наличие дополнительного ходового винта расширяет область применения изделия.