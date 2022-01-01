Набор: съемник универсальный, американского типа 2-3 захвата. Глубина захвата 100, 200 и 250 мм., Jonnesway, 13 предметов., AE310144S

Съемник с тремя комплектами скользящих составных захватов, откованных из двух марок легированных сталей, износостойкой для лапок захвата и высокопрочной для направляющих. Набор комплектуется двумя траверсами, позволяющими применять, в зависимости от выполняемой работы, 2 или 3 захвата, диаметр захватываемой детали за внешнюю часть 40-120 мм, за внутреннюю 60-160 мм. Наличие дополнительного ходового винта расширяет область применения изделия.