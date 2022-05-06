Накладка торцевая с фланцем Эра 1421Ф12 для воздуховода, 125 мм
Арт. X699145441569638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.07
- Накладка торцевая с фланцем 125 мм Эра 1421Ф12 - предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Монтажный фланец предназначен для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Подходит для настенного или потолочного монтажа.
Преимущества
- Крепится к месту монтажа при помощи шурупов
- Соединение с воздуховодами соответствующего диаметра осуществляется напрямую
- Производится из высококачественного пластика, что обеспечивает ударопрочность, стойкость к агрессивным средам, атмосферным явлениям
- Пластик относится к трудновоспламеняемым материалам, выдерживает частые перепады температуры
- Размер - 139х208 мм
- Внешний диаметр - 125 мм