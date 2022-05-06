Накладка торцевая с фланцем Эра 1421Ф12 для воздуховода, 125 мм

Преимущества

Крепится к месту монтажа при помощи шурупов

Соединение с воздуховодами соответствующего диаметра осуществляется напрямую

Производится из высококачественного пластика, что обеспечивает ударопрочность, стойкость к агрессивным средам, атмосферным явлениям

Пластик относится к трудновоспламеняемым материалам, выдерживает частые перепады температуры

Размер - 139х208 мм

Внешний диаметр - 125 мм

Накладка торцевая с фланцем 125 мм Эра 1421Ф12 - предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Монтажный фланец предназначен для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Подходит для настенного или потолочного монтажа.