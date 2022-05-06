Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
Арт. X186125255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|200
- Напильник круглый 4,0мм для цепей 3/8". Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Круглый напильник для заточки цепей, может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Для заточных наборов Stihl и зажимных державок, без рукоятки.