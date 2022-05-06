Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)

Напильник круглый 4,0мм для цепей 3/8". Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Круглый напильник для заточки цепей, может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Для заточных наборов Stihl и зажимных державок, без рукоятки.

