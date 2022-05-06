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Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
5.0
2
210 ₽
Напильники
    Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
    Арт. X186125255
    5.0
    2
    Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)

      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125255
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник круглый 4,0мм для цепей 3/8". Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Круглый напильник для заточки цепей, может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Для заточных наборов Stihl и зажимных державок, без рукоятки.