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Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
4.5
2
670 ₽
Герметики
    Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
    Арт. Ю00000025969
    4.5
    2
    Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
    Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
    Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
      Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
      Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)
      Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)

      Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025969
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tangit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		нить для герметизации резьбы
      Назначение
      		универсальный
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Нить Tangit Uni-Lock является универсальным материалом для герметизации труб, имеющих резьбу. Она позволяет герметизировать снабженные резьбой узлы (ISO 7-1), например муфты и фитинги труб как с цилиндрической, так и конической резьбой. Диапазон эксплуатации: подача холодной и горячей воды до 130oС и газа. Tangit Uni-Lock особенно полезна в случаях, когда необходимо, чтобы резьбовые соединения были готовы к работе немедленно и допускали небольшую регулировку перед использованием. Не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом и/или насыщенных кислородом, а также для хлора или других сильных окислителей, бензина, дизельного топлива или топливного масла.

        Преимущества:

        • Устойчивость к воздействию температуры/давления: Газ: от −20 до +70 градусов по Цельсию, <=5 бар; Горячая вода: до +130 градусов по Цельсию, <= 7 бар; Питьевая вода: до +85 градусов по Цельсию, <= 16 бар
        • Продукт был испытан и соответствует EN 751-2 для соединения класса ARp, который создает основу для утверждения DVGW
        • Продукт был утвержден для применения в фитингах труб (для газа, холодной и горячей воды)
        • Стойкий к газам 1-й, 2-й и 3-й группы (3-я группа в парообразной фазе), горячей и холодной воде, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам