Нить для герметизации резьбы Henkel Tangit Uni-Lock (50 м)

Преимущества:

Устойчивость к воздействию температуры/давления: Газ: от −20 до +70 градусов по Цельсию, <=5 бар; Горячая вода: до +130 градусов по Цельсию, <= 7 бар; Питьевая вода: до +85 градусов по Цельсию, <= 16 бар

Продукт был испытан и соответствует EN 751-2 для соединения класса ARp, который создает основу для утверждения DVGW



Продукт был утвержден для применения в фитингах труб (для газа, холодной и горячей воды)



Стойкий к газам 1-й, 2-й и 3-й группы (3-я группа в парообразной фазе), горячей и холодной воде, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам



Нить Tangit Uni-Lock является универсальным материалом для герметизации труб, имеющих резьбу. Она позволяет герметизировать снабженные резьбой узлы (ISO 7-1), например муфты и фитинги труб как с цилиндрической, так и конической резьбой. Диапазон эксплуатации: подача холодной и горячей воды до 130oС и газа. Tangit Uni-Lock особенно полезна в случаях, когда необходимо, чтобы резьбовые соединения были готовы к работе немедленно и допускали небольшую регулировку перед использованием. Не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом и/или насыщенных кислородом, а также для хлора или других сильных окислителей, бензина, дизельного топлива или топливного масла.