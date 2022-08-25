Преимущества

Визуализация. ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений

Простота управления. Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением

Шкала индикации точки росы

Переключатель единиц измерения °C/°F

Индикатор уровня заряда батареи

Функция HOLD - удержание данных на экране

Кнопка измерения предельных значений (Min/Max/Avg)

Оптическая линза прочно зафиксирована в корпусе объектива

Ручка прибора имеет прорезиненное защитное покрытие - для комфортной работы

Пирометр Condtrol IR-T2 обнаруживает область утечки тепла, засоры в системах теплоснабжения, перегрев контактных групп и деталей в механизмах. Для работы с различными материалами предусмотрен регулируемый коэффициент эмиссии. Лазерный целеуказатель обеспечивает более точное наведение на исследуемый объект. После двух минут простоя прибор автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания. Рекомендуемое расстояние до цели составляет 50-400 мм.