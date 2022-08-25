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Пирометр Condtrol IR-T2
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Condtrol IR-T2
    Арт. X30300011
    5.0
    1
    Пирометр Condtrol IR-T2
    Пирометр Condtrol IR-T2
    Пирометр Condtrol IR-T2
      Пирометр Condtrol IR-T2
      Пирометр Condtrol IR-T2
      Пирометр Condtrol IR-T2

      Пирометр Condtrol IR-T2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		104x48x165
      Мин. температура хранения, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пирометр Condtrol IR-T2 обнаруживает область утечки тепла, засоры в системах теплоснабжения, перегрев контактных групп и деталей в механизмах. Для работы с различными материалами предусмотрен регулируемый коэффициент эмиссии. Лазерный целеуказатель обеспечивает более точное наведение на исследуемый объект. После двух минут простоя прибор автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания. Рекомендуемое расстояние до цели составляет 50-400 мм.

        Преимущества

        • Визуализация. ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений
        • Простота управления. Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением
        • Шкала индикации точки росы
        • Переключатель единиц измерения °C/°F
        • Индикатор уровня заряда батареи
        • Функция HOLD - удержание данных на экране
        • Кнопка измерения предельных значений (Min/Max/Avg)
        • Оптическая линза прочно зафиксирована в корпусе объектива
        • Ручка прибора имеет прорезиненное защитное покрытие - для комфортной работы