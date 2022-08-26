Пирометр Condtrol Optris MS
Арт. X30300012
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190x38x45
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Мин. температура хранения, °С
|-20
- Пирометр Condtrol Optris MS активно применяется в профессиональной сфере. Обеспечивает быстрое сканирование в течение 0,3 секунд и обнаружение точек перегрева. Прибор служит для контроля температуры, выявления неисправностей и диагностики электрического/механического оборудования, вентиляционных систем и систем кондиционирования. Устройство оснащено инфракрасным термометром MiniSight, который позволяет измерять малые объекты до Ø13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм. Пирометр обладает рядом дополнительных функций, таких как: измерение максимальной/минимальной температуры, установка коэффициента излучения. Такие качества делают изделие оптимальным вариантом для выполнения различных задач по измерению температуры.
Преимущества
- Прочный корпус. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS 3-16-016 выполнен из прочного материала
- Простое использование. Пирометр наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры выводится на дисплей
- Качественная оптика. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры
- Точность ±1% в диапазоне 0 до 460°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С
- Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -21°С
- Температурное разрешение: 0.1°C
- Время отклика (95%): - 300 мсек
- Обработка сигнала - Мин/Макс/°C/°F
- Подсветка
- Сигнализация отсутствует
- Класс лазера: 2
- Индикация разрядки
- Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки
- Лазерное прицеливание
- Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
- Широкий температурный диапазон
- Высокое оптическое разрешение