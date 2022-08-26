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Пирометр Condtrol Optris MS
5.0
1
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Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Condtrol Optris MS
    Арт. X30300012
    5.0
    1
    Пирометр Condtrol Optris MS
    Пирометр Condtrol Optris MS
    Пирометр Condtrol Optris MS
      Пирометр Condtrol Optris MS
      Пирометр Condtrol Optris MS
      Пирометр Condtrol Optris MS

      Пирометр Condtrol Optris MS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300012
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190x38x45
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пирометр Condtrol Optris MS активно применяется в профессиональной сфере. Обеспечивает быстрое сканирование в течение 0,3 секунд и обнаружение точек перегрева. Прибор служит для контроля температуры, выявления неисправностей и диагностики электрического/механического оборудования, вентиляционных систем и систем кондиционирования. Устройство оснащено инфракрасным термометром MiniSight, который позволяет измерять малые объекты до Ø13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм. Пирометр обладает рядом дополнительных функций, таких как: измерение максимальной/минимальной температуры, установка коэффициента излучения. Такие качества делают изделие оптимальным вариантом для выполнения различных задач по измерению температуры.

        Преимущества

        • Прочный корпус. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS 3-16-016 выполнен из прочного материала
        • Простое использование. Пирометр наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры выводится на дисплей
        • Качественная оптика. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры
        • Точность ±1% в диапазоне 0 до 460°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С
        • Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -21°С
        • Температурное разрешение: 0.1°C
        • Время отклика (95%): - 300 мсек
        • Обработка сигнала - Мин/Макс/°C/°F
        • Подсветка
        • Сигнализация отсутствует
        • Класс лазера: 2
        • Индикация разрядки
        • Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки
        • Лазерное прицеливание
        • Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
        • Широкий температурный диапазон
        • Высокое оптическое разрешение