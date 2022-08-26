Преимущества

Прочный корпус. Корпуса пирометра Condtrol Optris MS 3-16-016 выполнен из прочного материала

Простое использование. Пирометр наводится на объект, нажимается курок и результат показания температуры выводится на дисплей

Качественная оптика. Прецизионная оптика обеспечивает точность неконтактного измерения температуры

Точность ±1% в диапазоне 0 до 460°C, ± 1°С или ±0,07°С/°С от 0 до -32°С

Воспроизводимость ±0.5% или ±0.7°C от 0 до 530°C, ±0,7°С или ± 0,05°С/°С от 0 до -21°С

Температурное разрешение: 0.1°C

Время отклика (95%): - 300 мсек

Обработка сигнала - Мин/Макс/°C/°F

Подсветка

Сигнализация отсутствует

Класс лазера: 2

Индикация разрядки

Срок службы батарейки 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов без лазера и подсветки

Лазерное прицеливание

Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором

Широкий температурный диапазон

Высокое оптическое разрешение

Пирометр Condtrol Optris MS активно применяется в профессиональной сфере. Обеспечивает быстрое сканирование в течение 0,3 секунд и обнаружение точек перегрева. Прибор служит для контроля температуры, выявления неисправностей и диагностики электрического/механического оборудования, вентиляционных систем и систем кондиционирования. Устройство оснащено инфракрасным термометром MiniSight, который позволяет измерять малые объекты до Ø13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм. Пирометр обладает рядом дополнительных функций, таких как: измерение максимальной/минимальной температуры, установка коэффициента излучения. Такие качества делают изделие оптимальным вариантом для выполнения различных задач по измерению температуры.