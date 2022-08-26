Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пирометр Testo 845
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Testo 845
    Арт. geototal_250
    5.0
    1
    Пирометр Testo 845

      Пирометр Testo 845

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		155x58x195
      Мин. температура хранения, °С
      		-40
      Макс. температура хранения, °С
      		70
      Количество элементов питания, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Особенности:

        • Переключаемая оптика для измерений на расстоянии (длинный фокус, 75:1) и вблизи (короткий фокус, 1 мм на расст. 70 мм)
        • Объем памяти прибора позволяет сохранить 90 протоколов измерений
        • 3-строчный дисплей с посдветкой для индикации следующих параметров: °C, %ОВ, °Cтр, мин./макс. значений, предельных значений и коэффициента излучения
        • Документирование данных измерений на объекте с помощью принтера Testo
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ