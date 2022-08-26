Пирометр Testo 845
Арт. geototal_250
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|155x58x195
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Мин. температура хранения, °С
|-40
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Макс. температура хранения, °С
|70
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Количество элементов питания, шт
|2
Особенности:
- Переключаемая оптика для измерений на расстоянии (длинный фокус, 75:1) и вблизи (короткий фокус, 1 мм на расст. 70 мм)
- Объем памяти прибора позволяет сохранить 90 протоколов измерений
- 3-строчный дисплей с посдветкой для индикации следующих параметров: °C, %ОВ, °Cтр, мин./макс. значений, предельных значений и коэффициента излучения
- Документирование данных измерений на объекте с помощью принтера Testo
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ