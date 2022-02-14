Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
Арт. Х130833129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для герметика
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Защита от капель
|Нет
- Полуоткрытый поворотный пистолет для герметиков 320 мл KRAFTOOL 06673_z01 предназначен для стандартных туб объемом 320 мл. Полуоткрытый корпус облегчает конструкцию и значительно упрощает замену тубы с герметиком.
Преимущества
- Предназначен для выдавливания герметиков из
- Корпус данного инструмента выполнен полуоткрытым, что значительно снижает вес и
- Для простоты хранения в
- Предназначен для выдавливания герметиков из