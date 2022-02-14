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Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
5.0
1
Найти аналог
Ручные пистолеты для герметика
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Арт. Х130833129
    5.0
    1
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
    Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673
      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673

      Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130833129
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для герметика
      Защита от капель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуоткрытый поворотный пистолет для герметиков 320 мл KRAFTOOL 06673_z01 предназначен для стандартных туб объемом 320 мл. Полуоткрытый корпус облегчает конструкцию и значительно упрощает замену тубы с герметиком. 

        Преимущества

        • Предназначен для выдавливания герметиков из стандартных туб объемом 310 мл
        • Корпус данного инструмента выполнен полуоткрытым, что значительно снижает вес и делает замену тубы более удобной
        • Для простоты хранения в конструкции инструмента предусмотрено специальное отверстие для подвеса