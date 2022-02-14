Пистолет для герметиков Kraftool INDUSTRIE 06673

Преимущества

Предназначен для выдавливания герметиков из стандартных туб объемом 310 мл

стандартных туб объемом 310 мл Корпус данного инструмента выполнен полуоткрытым, что значительно снижает вес и делает замену тубы более удобной

делает замену тубы более удобной Для простоты хранения в конструкции инструмента предусмотрено специальное отверстие для подвеса

Полуоткрытый поворотный пистолет для герметиков 320 мл KRAFTOOL 06673_z01 предназначен для стандартных туб объемом 320 мл. Полуоткрытый корпус облегчает конструкцию и значительно упрощает замену тубы с герметиком.